ABD’de ölü sayısı 6’ya yükseldi

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde üst geçidin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
ABD’nin Miami kentindeki Florida Uluslararası Üniversitesinin (FIU) yerleşkesi yakınında dün inşa halindeki bir üst geçit 8 aracın üstüne çökmüştü. Miami polisi, olayda 6 kişinin öldüğünü doğrularken, ölü sayısının artabileceğini ve başka araçların da enkaz altında kalmış olabileceğini açıkladı. Polis, ölenlerden 1’inin hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
53 metre uzunluğunda ve 862 ton ağırlığındaki köprünün ana gövdesi cumartesi günü yerleştirilmişti.
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