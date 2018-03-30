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ABD’de polis kılığına giren katil öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

ABD’nin Kentucky eyaletinde polis kılığına girerek bir polis memurunu öldüren zanlı, takipten kaçamayarak çıkan çatışmada öldürüldü.Silahlı ve tehlikeli olarak kabul edilen James K.

ABD’de polis kılığına giren katil öldürüldü

ABD’nin Kentucky eyaletinde polis kılığına girerek bir polis memurunu öldüren zanlı, takipten kaçamayarak çıkan çatışmada öldürüldü.
Silahlı ve tehlikeli olarak kabul edilen James K. Decoursey (35) polis taklidi yaparak Tennesse kentine bağlı Christian County’de Phillip Meacham (38) isimli polis memurunu öldürdü. Daha sonra bir kamyonet çalarak kaçan zanlı Clarksville şehrine kaçtı. Zanlı daha sonra çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 13 yıllık polis memuru olan Meacham’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi.

ABD’de polis kılığına giren katil öldürüldü

ABD’de polis kılığına giren katil öldürüldü

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