HABER

ABD’de silahlı rehine krizi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 23:29 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Yountville kentinde, (Yountville Veterans Home) silahlı bir kişi gaziler evindeki kişileri rehin aldı.Napa County İtfaiye merkezi, Yountville kentindeki, (Yountville Veterans Home) bir gaziler evinde silahlı bir kişinin içerideki kişileri rehin aldığını duyurdu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Yountville kentinde, (Yountville Veterans Home) silahlı bir kişi gaziler evindeki kişileri rehin aldı.
Napa County İtfaiye merkezi, Yountville kentindeki, (Yountville Veterans Home) bir gaziler evinde silahlı bir kişinin içerideki kişileri rehin aldığını duyurdu. Olay yerinde Özel Kurtarma Timi’nin (SWAT) silahlı kişiyi ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.
Kaliforniya eyaletinin Yountville kentinde 1884 yılında kurulan Amerika’nın en büyük Gaziler Evi olan (Yountville Veterans Home) II. Dünya Savaşı’ndan yaklaşık bin 100 gazi, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Çöl Fırtınası ve Sürdürülebilir Özgürlük, Irak Savaşı ve en son da Afganistan gazilerinin evde yaşadığı açıklandı.

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldıkÇavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!
Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (2)

Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (2)

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi tutuklandı

Valilikten ‘kayıp kadın’ açıklaması

Valilikten ‘kayıp kadın’ açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.