ABD’de silahlı rehine krizi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Yountville kentinde, (Yountville Veterans Home) silahlı bir kişi gaziler evindeki kişileri rehin aldı.
Napa County İtfaiye merkezi, Yountville kentindeki, (Yountville Veterans Home) bir gaziler evinde silahlı bir kişinin içerideki kişileri rehin aldığını duyurdu. Olay yerinde Özel Kurtarma Timi’nin (SWAT) silahlı kişiyi ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.
Kaliforniya eyaletinin Yountville kentinde 1884 yılında kurulan Amerika’nın en büyük Gaziler Evi olan (Yountville Veterans Home) II. Dünya Savaşı’ndan yaklaşık bin 100 gazi, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Çöl Fırtınası ve Sürdürülebilir Özgürlük, Irak Savaşı ve en son da Afganistan gazilerinin evde yaşadığı açıklandı.
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