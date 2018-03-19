ABD’de Uber araç bir yayanın ölümüne neden oldu

ABD’nin Arizona eyaletinin Tempe kentinde bir Uber’in sürücüsüz aracı bisiklet kullanan bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.
ABD’nin Arizona eyaletinin Tempe kentinde bir Uber’in sürücüsüz aracı bisiklet kullanan yayaya çarptı.
Polis, sürücüsüz aracın, kimliği 49 yaşındaki Elaine Herzberg olarak belirlenen kadın bisiklet sürücüsüne yaya yolundan geçerken çarptığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Kaza sonrasında Uber, San Francisco, Pittsburgh, Phoenix ve Toronto’daki kendi hizmetlerini askıya aldığını açıkladı.
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