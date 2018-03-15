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ABD’de üstgeçit çöktü: Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 21:56 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletindeki bir üstgeçidin çöktüğü birçok kişinin yaralandığı belirtildi.Florida’daki Miami-Dade ilçesinde bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi’ndeki üst geçit çöktü.

ABD’nin Florida eyaletindeki bir üstgeçidin çöktüğü birçok kişinin yaralandığı belirtildi.
Florida’daki Miami-Dade ilçesinde bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi’ndeki üst geçit çöktü. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, birçok kişinin yaralandığı ve otomobillerin enkaz altında kaldığı belirtildi. Köprünün birkaç gün önce açıldığı bildirildi.
Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin sevk edildiği belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi ediliyor.

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