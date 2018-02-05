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ABD’de zincirleme kaza

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 09:30 | Son Güncelleme

ABD’nin Missouri eyaletinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.St.

ABD’nin Missouri eyaletinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
St. Louis şehrinin yaklaşık 100 mil güneybatısında bulunan 44 numaralı yolda buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme kazada 12 araç birbirine girdi. Bir kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır 2 kişi hava ambulansları ile hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralılar ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle 44 numaralı yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

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