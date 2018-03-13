ABD’nin New York kentinde Doğu Nehri’nde düşen turist helikopterinde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi.

ABD’deki helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Liberty Helicopters firmasına bağlı Eurocopter AS350 tipi helikopterde Carla Vallejos Blanco (29), Trevor Cadigan (26), Brian McDaniel (26), Tristan Hill (29) ve Daniel Thompson (34) hayatını kaybederken sadece pilot Richard Vance’nin (33) kurtulduğu bildirildi.

Ayıca gazeteci, belgeselci ve reklamcılardan oluşan ekip tarafından, fotoğraf ve video çekimi turu için kiralanan helikopterin düşmeden birkaç saniye önce ’motor arızası’ ikazında bulunduğu bildirildi. Kaza ekibi, yolcu çantalarından birinin helikopterde yakıt kapatma düğmesine yanlışlıkla basıp kapatmasından şüpheleniyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.