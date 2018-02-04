ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

ABD’de yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 70’e yükseldi.

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde New York ile Miami arasında sefer yapan 147 yolcunun bulunduğu tren ile yük treni çarpışmıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 70’e yükseldi. Yolcu treninde 139 yolcu ve 8 personelin bulunduğunu belirtilirken, yük treninde bulunan kişilerin sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ise olayın araştırıldığını bildirdi.