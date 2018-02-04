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ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 18:51 | Son Güncelleme

ABD’de yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 70’e yükseldi.ABD’nin Güney Karolina eyaletinde New York ile Miami arasında sefer yapan 147 yolcunun bulunduğu tren ile yük treni çarpışmıştı.

ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

ABD’de yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 70’e yükseldi.
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde New York ile Miami arasında sefer yapan 147 yolcunun bulunduğu tren ile yük treni çarpışmıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 70’e yükseldi. Yolcu treninde 139 yolcu ve 8 personelin bulunduğunu belirtilirken, yük treninde bulunan kişilerin sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ise olayın araştırıldığını bildirdi.

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