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Abdest alan cemaatin telefonlarını çalan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 21:49 | Son Güncelleme

Niğde’de camide abdest alan vatandaşların telefonlarını çaldığı iddia edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Rahman Camii’nde şadırvanda abdest alan vatandaşların askıya astıkları ceketlerinden cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Niğde’de camide abdest alan vatandaşların telefonlarını çaldığı iddia edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Rahman Camii’nde şadırvanda abdest alan vatandaşların askıya astıkları ceketlerinden cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 3 kişi olay yerinden kaçtı. Kaçan şahısların 1’ini cami cemaati yakalarken, diğer 2 kişi ise olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K., N.Ç. ve M.A. isimli zanlıların aynı suçtan birçok dosyalarının olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve N.Ç. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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