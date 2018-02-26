Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımında asbest kontrolü yapılmadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) ZEYTİNBURNU'nda Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yakınında bulunan bir özel okula giden öğrencilerin bazı velileri, salonun yıkımı sırasında asbest kontrolü yapılmadığı iddialarının ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunda asbest endişesi dile getirilerek, "Mevzuata aykırı yıkıma izin veren Zeytinburnu Belediyesi görevlilerinden şikayetçiyiz" denildi. 23 Ocak’ta başlayan yıkımın asbest testi yapılmadan gerçekleştiği belirtilerek, durdurulması istendi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımının ardından çocukları için endişelenen ve DHA'ya konuşan bazı veliler, "Çocuklarımızın gittiği okulun hemen yanında, asbest kontrolü yapılmadan başlayan yıkım geçtiğimiz gün durdu ve şimdi yeniden başladı. Çocuklarımızı birkaç gün okula göndermedik ama bu çözüm değil. Çocuklarımızın kanser olmasını istemiyoruz" dediler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı'ndan Zeytinburnu Kaymakamlığı'na yıkımın durması için yazı ulaştığını öne süren veliler, "Bu yazının belediyeye ve oradan da yıkımı yapan görevlilere ulaşıp, durdurma kararının uygulanması gerekiyor. Biz de öğrenci velileri olarak yıkımın durması için bu sabah Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştular.