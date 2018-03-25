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ABD’li ailenin gaz zehirlenmesinden öldüğü açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 23:48 | Son Güncelleme

Meksika’da hayatını kaybeden ABD vatandaşı 4 kişilik ailenin, kiraladıkları bir apartman dairesinde gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.Meksikalı yetkililer, ABD makamlarına yaptıkları açıklamada, otopsilerin sonuçlarına göre Meksika Karayip sahilinde kiralık bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan 4 kişilik ailenin ölüm sebebinin, zehirli gaz solumaktan boğulma olduğunu bildirdi.

Meksika’da hayatını kaybeden ABD vatandaşı 4 kişilik ailenin, kiraladıkları bir apartman dairesinde gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.
Meksikalı yetkililer, ABD makamlarına yaptıkları açıklamada, otopsilerin sonuçlarına göre Meksika Karayip sahilinde kiralık bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan 4 kişilik ailenin ölüm sebebinin, zehirli gaz solumaktan boğulma olduğunu bildirdi. Yetkililer gaz türünün henüz tespit edilmediğini ancak herhangi bir şiddet eyleminin veya intihar teşebbüsünün olmadığını belirtti.
ABD vatandaşı Sharp ailesi, yıllık izinlerini geçirmek üzere gittikleri Meksika’nın Tulum kentinde kaldıkları apartman dairesinde ölü bulunmuştu.

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