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ABD'li General Votel, Menbiç'te

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 3 gün önce sınırında devriyeye başladığı Suriye'nin Menbiç kentine bugün ABD'nin Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel başkanlığında bir heyet incelemelerde bulundu.

ABD'li General Votel, Menbiç'te

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 3 gün önce sınırında devriyeye başladığı Suriye'nin Menbiç kentine bugün ABD'nin Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel başkanlığında bir heyet incelemelerde bulundu. Sokakları dolaşan heyet daha sonra kentin sivil yöneticileri ile bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birlikte bağımsız devriye faaliyetlerine 3 gün önce başlarken, bugün Menbiç kentini ABD'nin Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel başkanlığında bir heyet ziyaret etti. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, General Votel başkanlığındaki heyet kentin sivil ve askeri yönetimi ile bir araya geldi. Haberde, General Votel'in kentin sokaklarını da dolaşarak yaşayanlarla görüştüğü de belirtildi.

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ABD'li General Votel, Menbiç'teABD'li General Votel, Menbiç'te

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