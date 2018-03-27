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ABD'li Generali Menbiç'te karşılayan Derviş, saldırıda ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında PKK/YPG'li teröristlerin varlığı nedeniyle sorun olan Menbiç'e giden ABD'li Generali karşılayıp flama veren, 'sözde' askeri meclis sözcüsü Şervan Derviş'in 2 gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandığı öğrenildi.

ABD'li Generali Menbiç'te karşılayan Derviş, saldırıda ağır yaralandı

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında PKK/YPG'li teröristlerin varlığı nedeniyle sorun olan Menbiç'e giden ABD'li Generali karşılayıp flama veren, 'sözde' askeri meclis sözcüsü Şervan Derviş'in 2 gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandığı öğrenildi.
Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre; PKK/YPG terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri tarafından Menbiç'te oluşturulan, 'sözde' askeri meclisin sözcülüğünü yapan Şervan Derviş, 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Derviş'in, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
ABD'Lİ GENERALİ KARŞILAMIŞTI
Şervan Derviş, 8 Şubat'ta Menbiç'i ziyaret eden terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı ABD'li Korgeneral Paul E. Funk'u karşılamış ve kendisine askeri meclisin flamasını hediye etmişti. Funk ve beraberindeki komutanlar Menbiç'teki ABD askerlerinin bulunduğu mevzileri ziyaret ederken Derviş de onlara eşlik etmişti.

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ABD'li Generali Menbiç'te karşılayan Derviş, saldırıda ağır yaralandıABD'li Generali Menbiç'te karşılayan Derviş, saldırıda ağır yaralandı

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