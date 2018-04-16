ABD’li Papaz Brunson suçlamaları reddetti

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’un yargılanmasına başlanırken, ABD’li papaz hakkındaki suçlamaları reddetti.

Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimi kadar terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’un yargılanmasına başlandı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı. Yabancı basın mensuplarının da takip ettiği duruşmayı, Brunson’un eşi Norine Brunson, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile ABD’deki bir derneğin yetkilisi olan Sam Brownback ve kilise görevlileri de takip etti.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada ilk olarak iddianame okundu."Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Brunson, hakkındaki iddialara karşı tercüman kullanmayarak savunmasını kendisi Türkçe olarak yaptı.

Masum olduğunu öne süren Brunson, "Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. İddiaların, suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yasa dışı faaliyetlere karışmadım. Bu tür faaliyetlerde bulunan kimseyle irtibatım yok. Böyle bir örgütle olmak dinime ve inancıma hakarettir" diye konuştu.

"FETÖ’deki isimlerin hiçbirini tanımıyorum”

FETÖ ile ilişkisi olduğu iddialarına değinen Brunson, "Bu inancıma hakaret. Hristiyan din adamıyım, İslami bir harekete katılmadım. Onların amaçları benim amaçlarımdan farklı. Herhangi bir FETÖ örgütü ile tanışıklığım yok." dedi.

Brunson, iddianamede yer alan, görüştüğü ABD’li askere FETÖ’nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz’da gönderdiği mesajdaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa’ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" ifadeleri hatırlatarak, mesajın çevirisinin eksik ve yanlış olduğunu öne sürdü. Mesajlarındaki "Tek adam" soruldu

Mahkeme başkanının, "Mesajlarında bahsettiğin tek adamdan kastın kimdir" sorusu üzerine Brunson, "Benim dediğim şey aslında CHP’nin dediği. Türkiye’de CHP, MHP, AK Partisi tek bir kişi yönetirse..." cevabını verdi.

Tutuklu sanık Brunson, FETÖ’nün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari sanık Bekir Baz’ı tanımadığını ve onunla irtibatı olmadığını savundu.

Terör örgütü PKK ile de irtibatı olmadığını, PKK’lıların yurt dışına çıkışına yardım etmediğini ileri süren Brunson, 13. kabile ve Kürtlerin kutsal olduğu yönündeki ifadelere ilişkin de "İki yüksek lisansım var, doktoram var. Ben bu inancı duymadım. Kürtler için Kürdistan kurmak istemem tamamen yalandır. Casusluk ve istihbaratcılık yapsam ve yakalansam bu lekedir kiliseye. Türkiye’nin toprak bütünlüğünden yanayım" dedi. Brunson, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine, mültecilere tebliğ görevinde bulunmak için gittiğini, ByLock ve Eagle programlarını kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi. Brunson, savunmasına öğleden sonra devam edecek.

İddianameden dikkat çeken ayrıntılar

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016’da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, Brunson’un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson’un FETÖ’nün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Fetö ve PKK’yı övücü konuşmalar

İddianamede, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi’nde PKK ile FETÖ’yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülen Brunson’un özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü öne sürülmüş bu amaçla İzmir’de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltilmişti. Tutuklu papazla ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde FETÖ/PDY’nin hücre evlerinde sohbet toplantısı olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına ilişkin ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğraflar bulunmuş, bu kişinin YPG/PKK’nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye’nin Kobani kenti ve bu kente sınır olan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine PKK’nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edilmişti.