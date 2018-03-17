Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Brüksel’de gözaltına alındı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı.

Türkiye’nin ‘Zeytindalı Harekatı’na ilk günden itibaren destek veren, sohbetlerinde sürekli Türk güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alan açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu, cuma namazı kıldırmak ve Avrupa’da bir dizi sohbet vermek için gittiği Brüksel’de eşi ile birlikte gözaltına alındı. Sabah 09.05 uçağı ile Belçika’nın Başkenti Brüksel’e hareket eden Balkanlıoğlu, saat 11.00’da havaalanında polisler tarafından gözaltına alınırken yaklaşık 12 saattir küçük bir odada tutuluyor. Alınan bilgiye göre, Balkanlıoğlu’nun orada yaşayan Türk vatandaşlarının tepki göstermelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadan tutulduğu öğrenildi.

Belçika Havalimanında çektiği videoda yaşadıklarını anlatan Balkanlıoğlu, "Şu anda biz Belçika Havalimanında polis konuk odası olan bekleme salonundayız. Alıkonulduk hiçbir gerekçe gösterilmeksizin. Bugün cuma namazı kılacaktım, ona mani oldular. İslam’ı anlatmama engel olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hollanda’da bakanımıza köpeklerle saldıran bu zihniyet, herhalde bize alkış verecek halleri yok. Hiçbir gerekçe göstermedikleri halde buradayız" dedi.