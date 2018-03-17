HABER

Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Brüksel’de gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı.Türkiye’nin ‘Zeytindalı Harekatı’na ilk günden itibaren destek veren, sohbetlerinde sürekli Türk güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alan açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu, cuma namazı kıldırmak ve Avrupa’da bir dizi sohbet vermek için gittiği Brüksel’de eşi ile birlikte gözaltına alındı.

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı.
Türkiye’nin ‘Zeytindalı Harekatı’na ilk günden itibaren destek veren, sohbetlerinde sürekli Türk güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alan açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu, cuma namazı kıldırmak ve Avrupa’da bir dizi sohbet vermek için gittiği Brüksel’de eşi ile birlikte gözaltına alındı. Sabah 09.05 uçağı ile Belçika’nın Başkenti Brüksel’e hareket eden Balkanlıoğlu, saat 11.00’da havaalanında polisler tarafından gözaltına alınırken yaklaşık 12 saattir küçük bir odada tutuluyor. Alınan bilgiye göre, Balkanlıoğlu’nun orada yaşayan Türk vatandaşlarının tepki göstermelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadan tutulduğu öğrenildi.
Belçika Havalimanında çektiği videoda yaşadıklarını anlatan Balkanlıoğlu, "Şu anda biz Belçika Havalimanında polis konuk odası olan bekleme salonundayız. Alıkonulduk hiçbir gerekçe gösterilmeksizin. Bugün cuma namazı kılacaktım, ona mani oldular. İslam’ı anlatmama engel olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hollanda’da bakanımıza köpeklerle saldıran bu zihniyet, herhalde bize alkış verecek halleri yok. Hiçbir gerekçe göstermedikleri halde buradayız" dedi.

Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözlerYıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.