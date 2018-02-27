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Abhazya Cumhurbaşkanı Hacımba, kaçırılan Türk kaptanın akıbetini sordu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Abhazya’da yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili kolluk kuvvetleri liderleriyle toplantı düzenledi.Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Abhazya’daki kolluk kuvvetlerinin liderleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Abhazya’da yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili kolluk kuvvetleri liderleriyle toplantı düzenledi.
Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Abhazya’daki kolluk kuvvetlerinin liderleriyle toplantı gerçekleştirdi. Hacımba ayrıca, Şubat ayı başında Abhazya’nın Oçamçira şehrinde 2 kişi tarafından kaçırılan Trabzonlu gemi kaptanı Selim Kaya’nın bulunmasıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin kolluk kuvvetlerinin liderlerinden bilgi aldı. Hacımba, toplantının sonunda kolluk kuvvetleri liderlerinden yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili detaylı bir rapor istedi.

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