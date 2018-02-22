Abhazya-Gürcistan sınırında Özbekistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

Abhazya sınır muhafızları ve Rusya istihbarat servisi (FSB), Abhazya’nın Gürcistan sınırında Gürcistan’a geçmek isteyen Özbekistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltında yapılan sorgudan sonra 1 Özbekistan vatandaşı Gal şehri bölge mahkemesi tarafından tutuklanırken, tutuklanan şahsın oğlu ise sınır dışı edildi. Yapılan tutuklama ve sınır dışı işleminin gerekçesi konusunda kamuoyuna bilgi verilmedi.
Abhazya ve Rusya tarafından güvenliği sağlanan Abhazya’nın Gürcistan sınır kapısı olan İngur sınır kapısında Abhazya sınır muhafızları ve Rus İstihbarat Servisi (FSB) üyeleri tarafından yapılan çalışmayla, Özbekistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltında yapılan sorgudan sonra 1 Özbekistan vatandaşı Gal şehri bölge mahkemesi tarafından tutuklanırken, tutuklanan şahsın oğlu ise sınır dışı edildi. Yapılan tutuklama ve sınır dışı işleminin gerekçesi konusunda kamuoyuna bilgi verilmedi. Ayrıca Abhazya vatandaşı 1 kişi de sınırdan yasa dışı narkotik maddeleri taşıma suçundan yakalandı. Yapılan gözaltı sürecinin ardından da şahıs cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Abhazya’da Özbekistan uyruklu DEAŞ mensubu kişiler yakalanmış, Abhazya’da özellikle Orta Asya’dan gelen kişiler üzerinde denetimler arttırılmıştı.
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