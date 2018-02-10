Abhazya’da Türk gemi kaptanı kaçırıldı

Abhazya’nın Oçamçira şehrinde Türk balıkçı teknesinin kaptanı maskeli 2 kişi tarafından kaçırıldı.
Balık tutma dönemlerinde Karadeniz kıyılarında avlanan Türk gemilerinin en çok tercih ettiği ülkeler arasında bulunan Abhazya’da, Türk balıkçı teknesi kaptanı kaçırıldı. Abhazya İçişleri Bakanlığı, Oçamçira şehrinde bir kafede oturan Selim Kaya isimli gemi kaptanının, bir otomobille yaklaşan 2 maskeli kişi tarafından kaçırıldığını bildirdi. Silah zoruyla araca bindirilen gemi kaptanının kaçırılmasından sonra polisler maskeli şahısların peşine düştü. Tespit edilen araç Oçamçira ile Gal şehirleri arasındaki bağlantı yolunda park halinde bulundu. Kaçırılan Selim Kaya’nın Trabzon doğumlu olduğu, Abhazya ve Türkiye’de balık unu fabrikaları ve balıkçı teknelerinin olduğu, Abhazya’da da ticaret yaptığı öğrenildi. Abhazya İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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