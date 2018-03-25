Abhazya’daki patlamada 50 metre yüksekte asılı kaldı

Abhazya’nın başkenti Sohum’da sabah saatlerinde yaşanan olayda, 1 kişi sebebi belirlenemeyen bir patlamayla 50 metre yüksekliğe uçtu.
Sohum’da şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bir noktada demiryolu ile belediye çöplüğü arasında patlama meydana geldi. Olay yerinde bulunan 1 kişi patlamanın etkisiyle havaya uçtu. Yaklaşık 50 metre yükseğe uçan şahsın bedeni ağaçta asılı kaldı. Çevredeki evlerde yaşayanlar patlamayı güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri ve savcılık olay yerine ulaştığında korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler tarafından ceset ağaçtan indirildi. Cesedin tanınmayacak halde olduğu, bu nedenle kimlik tespitinin zaman alacağı açıklanırken olay yerinde yaşanan patlamanın sebebi hala ekiplerce araştırılıyor.
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