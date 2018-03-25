Abhazya’daki patlamada ölen kişi 50 metre yükseklikte asılı kaldı

Abhazya’nın başkenti Sohum’da sabah saatlerinden yaşanan olayda bir kişi, sebebi belirlenemeyen bir patlamada 50 metre yüksekliğe uçarak, ağaçta asılı kaldı.
Abhazya’nın başkenti Sohum’da şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan bir noktada demiryolu ile belediye çöplüğü arasında sabah saat 09.30 saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği noktada bulunan bir kişi patlamanın etkisiyle havaya uçtu. Yaklaşık 50 metre yükseğe uçan şahsın bedeni ağaçta asılı kaldı. Çevredeki evlerde yaşayanlar patlamayı güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri ve savcılık olay yerine ulaştığında korkunç manzarayla karşılaştı. Ceset ekipler tarafından ağaçtan indirildi. Cesedin tanınmayacak halde olduğu, bu nedenle kimlik tespitinin zaman alacağı açıklanırken, olay yerinde yaşanan patlamanın sebebi hala araştırılıyor.
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