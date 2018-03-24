Abisinin işyerindeki cama çıkarak intihar etmek istedi

Bilecik’te intihara teşebbüs şahıs, ilk önce montundan yakalayan bir çalışan, ardından da kapıyı kırarak içeri giren vatandaşlar tarafından kurtardı.

Olay Atatürk Bulvarı üzerindeki bir alışıveriş merkezinde meydana geldi. AK Parti Bilecik Belediye Meclis üyesi Hüseyin Yalçın’ın kardeşi Abdullah Yalçın (1994), nedeni bilinmeyen sebepten dolayı 10 katlı binanın 5’inci katındaki abisinin iş yerinin camını açarak intihar etmek istedi. Olayı fark eden iş yeri çalışan Hüseyin Çoban, Abdullah Yalçın montundan yakaladı. Yaklaşık 10 dakika yardım bekleyen Hüseyin Çoban, işyerinin kapılı olması sebebiyle zor anlar yaşadı. Kapıdakilere "Kapıyı kırın, kırın ya, hadi ya" diyerek seslenen Hüseyin Çoban’ın yardımına kapıyı kıran vatandaşlar yetişti. Karga tulumba 25 metre yükseklikten içeri alınan Abdullah Yalçın kurtarıldı. İntihara kalkışan şahıs polis ekipleri tarafından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Ek Hizmet Binasına götürüldü.