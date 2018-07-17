'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile birlikte yaşayan B.E., ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin yanına gelerek kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Anne ve kızının şikayeti üzerine tutuklanan Berk D. hakkında, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Berk D., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.
B.E. ise "Bir defasında eniştem çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girmiş. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım" diyerek eniştesini suçladı.
Annesi ve ablasının, B.E.’nin anlattıklarının ardından eve yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler de mahkemeye delil olarak sunuldu. Görüntüde, gece eve gelen enişte Berk D.’nin, baldızının uyuduğu salonda önce üzerini değiştirdiği, sonra kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kenarından tutup attığı görüldü. Berk D., kameranın açısından çıkarken üzeri açılan B.E.’nin uyumaya devam ettiği, bir ara yerinde dönerek yorgan ile üzerini tekar örttüğü görüldü.
Mahkeme heyeti, en son görülen duruşmada, mahkemeye sunulan, sanığın baldızının üzerindeki yorganı kaldırırken çekilen kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.
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