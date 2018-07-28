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Ablası kaçırılan gencin saldırısında ölü sayısı 2'ye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde E.A.'nın (17) ablasını kaçıran gencin ailenin otomobiline düzenlediği saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı.

Ablası kaçırılan gencin saldırısında ölü sayısı 2'ye çıktı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde E.A.'nın (17) ablasını kaçıran gencin ailenin otomobiline düzenlediği saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı. Genç kızı kaçıran gencin dedesi Halil Kendir'in (66) ardından babası İzzet Kendir (43) de yaşamını yitirdi.
Olay, iki gün önce Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydan geldi. Kendir Ailesi'nden bir genç, 3 ay önce E.A.'nın ismi öğrenilemeyen 20 yaşındaki ablasını kaçırarak evlendi. Kız kendi isteğiyle evlendiğini belirtirken, damat da düğünün ardından askere gitti. Olayın ardından kızın ailesiyle Kendir Ailesi arasında husumet oluştu.
E.A., dün öğle saatlerinde pazara giderek Kendir ailesinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra aile, 41 EZ 347 plakalı otomobille pazara girdi. Bu sırada E.A., yanında bulunan tabancayla araca kurşun yağdırdı. Saldırıda, otomobilde bulunan gencin dedesi Halil Kendir olay yerinde yaşamını yitirdi, babası İzzet Kendir ise ağır yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İzzet Kendir de bugün hayatını kaybetti.
Kendir ailesinden 2 kişiyi öldüren E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ablası kaçırılan gencin saldırısında ölü sayısı 2'ye çıktıAblası kaçırılan gencin saldırısında ölü sayısı 2'ye çıktı

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