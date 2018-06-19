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Ablasına şiddet uyguladığını öne sürdüğü eniştesini silahla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

BOLU'da, Mehmet Cengiz (33), ablasına şiddet uyguladığını öne sürdüğü eniştesi Orhan Karanfil'i (39) tabancayla vurarak yaraladı.

Ablasına şiddet uyguladığını öne sürdüğü eniştesini silahla yaraladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, Mehmet Cengiz (33), ablasına şiddet uyguladığını öne sürdüğü eniştesi Orhan Karanfil'i (39) tabancayla vurarak yaraladı. Adliyeye sevk edilen Cengiz, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Bir dahakine daha iyisini yapacağım" diye yanıt verdi.
Olay, dün Aşağısoku Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde kahvehane işleten Mehmet Cengiz, uzun süredir ablasına şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Orhan Karanfil'in çalıştığı işyerinin önüne gitti. Cengiz, burada yanında getirdiği tabancayla işyerinden çıkan eniştesine 6 el ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Orhan Karanfil, çevre esnafı tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Mehmet Cengiz, yaklaşık 1 saat sonra Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Mehmet Cengiz'in emniyetteki ifadesinde, "Eniştem Orhan Karanfil, çok sevdiğim ablama uzun süredir şiddet uyguluyordu. Ablamı Ramazan Bayramı'nda da dövmüştü. Bu nedenle aramızda sorun vardı. Eniştem sürekli ablamı ve diğer aile bireylerimizi öldürmekle tehdit ediyordu. Ben ailemi korumak için yaptım" dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilen Cengiz, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Bir dahakine daha iyisini yapacağım" diyerek cevap verdi.

FOTOĞRAFLI

Ablasına şiddet uyguladığını öne sürdüğü eniştesini silahla yaraladı

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