HABER

Ablasını kaçırıp evlenen gencin dedesini öldürdü, babasını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde E.A.

Ablasını kaçırıp evlenen gencin dedesini öldürdü, babasını yaraladı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde E.A. (17), ablasını kaçırdığını iddia ettiği gencin ailesinin bulunduğu otomobile, tabancayla ateş etti. Saldırıda, askerde olduğu öğrenilen gencin dedesi Halil Kendir (66) yaşamını yitirdi, babası İzzet Kendir (43) yaralandı.
Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydan geldi. İddiaya göre, 20 yaşında olan ve adı öğrenilemeyen kız, Kendir Ailesi'nden bir gençle 3 ay önce kaçarak evlendi. Kız kendi isteğiyle evlendiğini belirtirken, damat da düğünün ardından askere gitti. Olayın ardından kızın ailesiyle Kendir Ailesi arasında husumet oluştu. Ablasının kaçırıldığını öne süren E.A., bugün öğle saatlerinde pazara giderek Kendir Ailesi'nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra aile, 41 EZ 347 plakalı otomobille pazara girdi. Bu sırada E.A., yanında bulunan tabancayla araca kurşun yağdırdı. Saldırıda, otomobilde bulunan gencin dedesi Halil Kendir olay yerinde yaşamını yitirdi, babası İzzet Kendir yaralandı. İzzet Kendir olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İzzet Kendir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından kaçan E.A. ise silahı ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ablasını kaçırıp evlenen gencin dedesini öldürdü, babasını yaraladıAblasını kaçırıp evlenen gencin dedesini öldürdü, babasını yaraladı

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Toprak yüklü kamyon yan yattıToprak yüklü kamyon yan yattı
Kazada alev alan otomobilden son anda çıktılarKazada alev alan otomobilden son anda çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.