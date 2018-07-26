Ablasını kaçırıp evlenen gencin dedesini öldürdü, babasını yaraladı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde E.A. (17), ablasını kaçırdığını iddia ettiği gencin ailesinin bulunduğu otomobile, tabancayla ateş etti. Saldırıda, askerde olduğu öğrenilen gencin dedesi Halil Kendir (66) yaşamını yitirdi, babası İzzet Kendir (43) yaralandı.
Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydan geldi. İddiaya göre, 20 yaşında olan ve adı öğrenilemeyen kız, Kendir Ailesi'nden bir gençle 3 ay önce kaçarak evlendi. Kız kendi isteğiyle evlendiğini belirtirken, damat da düğünün ardından askere gitti. Olayın ardından kızın ailesiyle Kendir Ailesi arasında husumet oluştu. Ablasının kaçırıldığını öne süren E.A., bugün öğle saatlerinde pazara giderek Kendir Ailesi'nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra aile, 41 EZ 347 plakalı otomobille pazara girdi. Bu sırada E.A., yanında bulunan tabancayla araca kurşun yağdırdı. Saldırıda, otomobilde bulunan gencin dedesi Halil Kendir olay yerinde yaşamını yitirdi, babası İzzet Kendir yaralandı. İzzet Kendir olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İzzet Kendir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından kaçan E.A. ise silahı ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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