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Ablaya 8 kurşuna 16 yıl, 8 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

BURSA'da, eşi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü ablası Sevim Çedik'i (32), çıkan tartışmada, tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadri Paçincioğlu (30), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ablaya 8 kurşuna 16 yıl, 8 ay hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, eşi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü ablası Sevim Çedik'i (32), çıkan tartışmada, tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadri Paçincioğlu (30), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Merkez Osmangazi ilçesinde, geçen 19 Mart tarihinde, seyyar hurdacılık yapan Kadri Paçincioğlu, iddiaya göre eşi hakkında dedikodu yaptığını gerekçesiyle tartıştığı ablası Sevim Çedik'i kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Çedik, yaşamını yitirdi, gözaltına alınan Kadri Paçincioğlu ise tutuklandı. Paçinoğlu hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Kadri Paçincioğlu, çıktığı duruşmalarda verdiği ifadelerde, “Ablam, benim eşimi kötü yola sürüklediğim konusunda konuşmuş. Eşim bana anlatınca, konuşmak için evine gittim. Bu konuda aramızda tartışma çıktı. Ablamın yanında bıçak vardı. Üzerime yürüyünce, ben de ateş ettim, pişmanım" dedi.
Dün karar duruşmasına çıkan Kadir Paçincioğlu, savunmasında yine pişman olduğunu belirterek, "Hakim Bey, cezaevine girdikten sonra eşim ve 5 çocuğum perişan oldu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Kadir Pançincioğlu'nu ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Aşırı tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini ve pişmanlığını dikkate alan heyet, bu cezayı 16 yıl 8 aya indirdi. Heyet, Paçincioğlu'na ruhsatsız silah taşımak suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verdi.

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Ablaya 8 kurşuna 16 yıl, 8 ay hapis cezası

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