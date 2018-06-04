ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

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YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 16:13 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. 

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
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