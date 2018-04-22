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Aç kalan köpekler 7 koyunu telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, aç kalan sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 7 koyun telef olurken, 6 koyun da yaralandı.

Aç kalan köpekler 7 koyunu telef etti

KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, aç kalan sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 7 koyun telef olurken, 6 koyun da yaralandı.
İlçeye bağlı Çerçilli Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Erçin'in (69) evinin yanında bulunan ahırdaki koyunlar, dün gece, aç kalan köpeklerin saldırısına uğradı. Sokak köpekleri, kapısı açık ahıra girip, 7 koyunu parçalayarak, telef etti. 6 koyun ise boğazından ve sırtından ısırılması sonucu yaralandı. Sesleri duyunca ahıra indiğini anlatan Erçin, "Ahır içindeki köpekleri güçlükle çıkardım. Koyunları kanlar içinde yerde görünce de kendimi kaybedip bayılmışım. Mahalle sakinleri gelip bana yardım etti. Mahallemize bırakılan sahipsiz köpekler yüzünden bu olaylar oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne de defalarca durumu bildirmemize rağmen bir sonuca ulaşamadık" dedi.

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Aç kalan köpekler 7 koyunu telef ettiAç kalan köpekler 7 koyunu telef ettiAç kalan köpekler 7 koyunu telef etti

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