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Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 12:09 | Son Güncelleme

FERİKÖY'de bir pideciye girerek içerde bulunan kasayı çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan hırsızlar kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - FERİKÖY'de bir pideciye girerek içerde bulunan kasayı çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, açamadıkları kasayı lokantadan dışarı taşıma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis kasanın içindeki 90 bin lira, 1200 Euro, 1800 dolar ile tabanca, 250 mermi, 8 cep telefonunu bulmak için operasyonları sürdürüyor.
Feriköy'de 15 gün önce meydana gelen olayda F.A.'ya ait lokantaya giren 3 kişi, içerde bulunan kasayı açamayınca dışarı taşıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sırasında şüphelilerin kasayı bir araca koyarak çaldıkları tespit edildi. Sabah işyerini açmaya geldiğinde hırsızlığı fark ederek polise başvuran müşteki F.A. "Kasanın içinde 90 bin lira, 1200 Euro, 1800 dolar, ruhsatlı silahım, 250 mermi ve 8 cep telefonu vardı. Suçluların yakalanmasını istiyorum" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları otomobilin plakasını tespit etti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen Osman E.(24), Serkan K.(28) ve Ersin Ç.(28) gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çalınan para ve tabanca ile mermileri bulmak için operasyonları sürdürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Açamadıkları kasayı taşıyarak çalan hırsızlar kameradaAçamadıkları kasayı taşıyarak çalan hırsızlar kameradaAçamadıkları kasayı taşıyarak çalan hırsızlar kameradaAçamadıkları kasayı taşıyarak çalan hırsızlar kamerada

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