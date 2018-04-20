HABER

Açe kıyılarında 76 Rohingyalı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Endonezyalı balıkçıların Sumatra Adası’nın Açe vilayeti açıklarında 76 Rohingyalı Müslümanı denizden kurtardığı bildirildi.Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Açe vilayeti açıklarında balıkçıların Myanmar’dan deniz yoluyla kaçmaya çalışan 76 Rohingyalı Müslümanı denizden kurtardığı bildirildi.

Endonezyalı balıkçıların Sumatra Adası’nın Açe vilayeti açıklarında 76 Rohingyalı Müslümanı denizden kurtardığı bildirildi.
Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Açe vilayeti açıklarında balıkçıların Myanmar’dan deniz yoluyla kaçmaya çalışan 76 Rohingyalı Müslümanı denizden kurtardığı bildirildi. Polis Merkezi Şefi Riza Yulianto, 8 çocuk, 25 kadın ve 43 erkekten oluşan bir grubun teknelerinin öğleden sonra kıyıya vurduğunu, ne kadar süredir denizde olduklarının bilinmediğini belirtti.
Açe Afet Zararlarını Azaltma Ajansı, Rohingyalıların yerel makamlara Avustralya’ya ulaşmak istediklerini söylediğini bildirdi.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!
Donald Trump'tan çekilme sinyali!Donald Trump'tan çekilme sinyali!
NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görevNATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.