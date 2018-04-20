Açe kıyılarında 76 Rohingyalı kurtarıldı

Endonezyalı balıkçıların Sumatra Adası’nın Açe vilayeti açıklarında 76 Rohingyalı Müslümanı denizden kurtardığı bildirildi.

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Açe vilayeti açıklarında balıkçıların Myanmar’dan deniz yoluyla kaçmaya çalışan 76 Rohingyalı Müslümanı denizden kurtardığı bildirildi. Polis Merkezi Şefi Riza Yulianto, 8 çocuk, 25 kadın ve 43 erkekten oluşan bir grubun teknelerinin öğleden sonra kıyıya vurduğunu, ne kadar süredir denizde olduklarının bilinmediğini belirtti.

Açe Afet Zararlarını Azaltma Ajansı, Rohingyalıların yerel makamlara Avustralya’ya ulaşmak istediklerini söylediğini bildirdi.