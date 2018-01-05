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Acemi ere, DEAŞ tutuklaması

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 11 saat önce

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası'na 1 ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen asker, tutuklandı.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Arif Seyhun Kışlası'na 1 ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin DEAŞ üyesi olduğu anlaşıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nce, acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Acemi asker, geçen yıl 16 Aralık'ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İsmi açıklanmayan askerin, DEAŞ'ın canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

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