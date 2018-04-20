Acıbadem’deki Türk Telekom binası işgal girişimi davası karar için ertelendi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem’deki Türk Telekom binasını işgal etmeye çalışırken çıkan olaylarda 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davayla ilgili kararını saat 18.00’de vereceğini belirterek, duruşmayı erteledi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Acıbadem’deki Türk Telekom binasını işgal etmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Teğmen Şerif Özbay, Astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan ile 34 er katıldı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı da duruşmada avukatları aracılığıyla müdahil müşteki olarak yer aldı. Olayda şehit olan Muhammed Fazlı Demir’in babası Fehmi ve annesi Saliha Demir ile eşi Fatma Demir de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, sanık erlerin son savunmaları alındı. Duruşmayı izleyen şehit Muhammed Fazlı Demir’in annesi Saliha Demir, gözyaşı dökerek, tutuklu erlerin bırakılmasını istediğini söyledi. Saliha Demir daha sonra fenalaştığı için duruşma salonundan çıkarıldı. Son beyanların alınmasının ardından mahkeme heyeti, davayla ilgili kararını 18.00’de vereceğini belirterek, duruşmayı erteledi.

7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 554 yıla kadar hapis talep ediliyor

Savcılığın mütalaasında sanıkların tamamı için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Mütalaada, 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin ise yine tüm sanıklar hakkında, "Bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tüm sanıklar için ayrıca, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Kamu malına zarar verme", "Mala zarar verme", "Bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak silahlı kamu görevlisini hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 331 yıldan 554 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.