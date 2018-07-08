Açığa alınan 2 Kaymakam ihraç edildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve biri halen tutuklu bulunan Mardin'in eski Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit eski Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile ihraç edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 4 ay önce yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi eski Kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, önce gözaltına alınmış ardından açığa alınmışlardı. Ömerli ilçesi eski Kaymakamı ve belediye başkan vekili Erol Korkmaz, sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanırken, Dargeçit eski Kaymakamı Yaşar Yeşiltas ise çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile biri tutuklu, diğeri tutuksuz iki Kaymakam ihraç edildi.
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