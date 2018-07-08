HABER

Açığa alınan 2 Kaymakam ihraç edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve biri halen tutuklu bulunan Mardin'in eski Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit eski Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile ihraç edildi.

Açığa alınan 2 Kaymakam ihraç edildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve biri halen tutuklu bulunan Mardin'in eski Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit eski Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile ihraç edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 4 ay önce yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi eski Kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, önce gözaltına alınmış ardından açığa alınmışlardı. Ömerli ilçesi eski Kaymakamı ve belediye başkan vekili Erol Korkmaz, sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanırken, Dargeçit eski Kaymakamı Yaşar Yeşiltas ise çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile biri tutuklu, diğeri tutuksuz iki Kaymakam ihraç edildi.

FOTOĞRAFLI

Açığa alınan 2 Kaymakam ihraç edildi

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Şehit Uzman Çavuş, törenle uğurlandıŞehit Uzman Çavuş, törenle uğurlandı
Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 8 yaralıOtomobille çarpışan minibüs devrildi: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.