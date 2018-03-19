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Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir alışveriş merkezinde bulunan bilgisayar işletmesinde açık bırakılan bilgisayarlardan dolayı çıkan yangında bir dükkan tamamen yanarken yaklaşık 300 bin liralık zarar meydana geldi.Yangın gece saatlerinde İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinin 3.

Eskişehir’de bir alışveriş merkezinde bulunan bilgisayar işletmesinde açık bırakılan bilgisayarlardan dolayı çıkan yangında bir dükkan tamamen yanarken yaklaşık 300 bin liralık zarar meydana geldi.
Yangın gece saatlerinde İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinin 3. katındaki bir bilgisayar işletmesinde çıktı. Yangının başlamasıyla yangın sensörleri devreye girdi. Ardından olay yerine gelen güvenlik görevlileri yangın söndürücülerle müdahale ettiler. 8-10 tane söndürücünün kullanılmasına rağmen yangın giderek büyüdü. Alevleri kontrol edemeyen güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat içerisinde söndürdü.
Konuyla ilgili bilgi veren alışveriş merkezi yöneticilerinden Yasin Tokat, yangının neden dolayı çıktığını anlattı. Tokat, "Yangının çıkma sebebi dükkanda şalterin kapatılmaması. Bizde normalde şalterler kapatılıyor. 24 saat dükkanda bilgisayarların açık kalması. Dün gece saat 22:04 civarında yangın sensoru alarm veriyor. Onun üzerine güvenlik gidiyor. İçeride alevlerin olduğunu görüyor. Sonra güvenlik görevlilerimiz camı kırıyorlar ve yangın söndürücülerle müdahale ediyorlar. 8-10 tane yangın tüpü kullanmalarına rağmen yangın iyice artıyor. Ardından itfaiyeye haber veriyorlar. İtfaiye müdahale ederek yarım saat içerisinde yangını söndürüyor. Şuanda bir dükkan tamamen yandı. 2-3 dükkanda ve çevre dükkanlarda da yangın isi ve dumanı nedeniyle hafif hasar var. Tahmini olarak zarar 200-300 bin lira civarıdır" diye konutu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar

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Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar

Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar
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Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar

Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar
3 / 6

Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar

Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar
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Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar

Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar
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Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar

Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar
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Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar

Açık bırakılan bilgisayarlar yüzünden çıkan yangında 300 bin liralık zarar
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