HABER

Açık unutulan damper koparak üst geçit ile yol arasında sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Denizli’de açık unutan kamyonun damperi üst geçit ile yol arasına sıkıştı.Olay yol çalışmalarının devam ettiği Üçgen Kavşağı’nda meydana geldi.

Denizli’de açık unutan kamyonun damperi üst geçit ile yol arasına sıkıştı.
Olay yol çalışmalarının devam ettiği Üçgen Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 ACP 20 plakalı kamyonun şoförü yükünü boşalttıktan sonra damperi açık unutarak hareket etti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonun damperi üst geçide çarparak koptu. Damper, üst geçit ile yol arasında sıkışıp kaldı. Kamyon şoförü ise damper koptuktan yaklaşık 30 metre sonra durabildi.
Üst geçit ile yol arasında sıkışan damper görenleri şaşkına çevirdi. Yol, damperin sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat sonra kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.