Açık unutulan damper koparak üst geçit ile yol arasında sıkıştı

Denizli’de açık unutan kamyonun damperi üst geçit ile yol arasına sıkıştı.

Olay yol çalışmalarının devam ettiği Üçgen Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 ACP 20 plakalı kamyonun şoförü yükünü boşalttıktan sonra damperi açık unutarak hareket etti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonun damperi üst geçide çarparak koptu. Damper, üst geçit ile yol arasında sıkışıp kaldı. Kamyon şoförü ise damper koptuktan yaklaşık 30 metre sonra durabildi.

Üst geçit ile yol arasında sıkışan damper görenleri şaşkına çevirdi. Yol, damperin sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat sonra kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.