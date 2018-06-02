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Açık unutulan kamyon damperi üst geçide çarptı: 7 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU Gölbaşı'nda 7 kişinin yaralandığı kaza sonrası Ankara-Konya Karayolu'nun Konya yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Açık unutulan kamyon damperi üst geçide çarptı: 7 yaralı (2)

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Gölbaşı'nda 7 kişinin yaralandığı kaza sonrası Ankara-Konya Karayolu'nun Konya yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazanın ardından yolun tek şeridinin trafiğe kapatılması sonucu sürücüler trafikte beklemek zorunda kaldı. Uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri, çalışmanın ardından yolu tekrar ulaşıma açtı.

FOTOĞRAFLI

Açık unutulan kamyon damperi üst geçide çarptı: 7 yaralı (2)Açık unutulan kamyon damperi üst geçide çarptı: 7 yaralı (2)

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