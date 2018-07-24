Acil servis önünde çanta paniği

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisi önüne elindeki çantayı atıp kaçmaya çalışan Şebnem A., paniğe neden oldu. Özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan Şebnem A., polise teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının attığı çantadan giysi çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'ndeki Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi. Hastanenin acil servisi önüne gelen Şebnem A., elindeki çantayı atıp kaçmak istedi. Çevredekiler korkuyla kaçışırken, hastane güvenliği kadını yakalamaya çalıştı. Özel güvenlik görevlilerine taşla saldıran Şebnem A., refüjde 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Şebnem A., güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Şebnem A.'nın acil servis önüne attığı çanta, bomba imha ekibi tarafından kontrol edildi. Ekiplerin özel kıyafet giyerek incelediği çantadan giysi çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Şebnem A., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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