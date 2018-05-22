Acil servis önünde kurşun yağmuru (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



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