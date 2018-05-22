Acil servis önünde kurşun yağmuru (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade belgeleri ortaya çıktı
İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Çin, Ay’ın karanlık yüzünü ‘aydınlatacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Film karakteri kabusu oldu! Cinsel içerikli binlerce mesaj alıyor
Çöplükte yasak aşk dehşeti!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum