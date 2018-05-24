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Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 05:47 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye’de okul servisçileri arasındaki kavgada öldürülen Cüneyt Elik’in kardeşi Feyyaz Elik, önceki gün intikam için Ramazan Sarı ve eşini hastane bahçesinde öldürüp kaçtı. Zanlıyı yakalamak için kameraları inceleyen polisin dikkatini, Elik çevreye kurşun yağdırırken soğukkanlılıkla hiç kaçmayan bir kişi çekti. Cinayet anında dahi istifini bozmadan cep telefonuyla konuşmayı sürdüren o kişi, Elik’in dayısı Recep S. çıktı. Recep S., azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul polisi, Ümraniye’de hastane girişinde öldürülen Ramazan ve Suzan Sarı çiftinin katil zanlısını yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü.

Cinayet anına ait görüntüleri izleyen polis, katil zanlısı Feyyaz Elik’in hemen yanında bulunan ve cinayet sırasında dahi cep telefonuyla konuşmasını kesmeyen kişinin, Elik’in öz dayısı Recep S. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, azmettirici olduğu ileri sürülen Recep S.’nin, Feyyaz Elik kurşun yağdırırken telefonla konuşması dikkat çekti. Recep S.’nin, cinayetin ardından Feyyaz Elik’le birlikte olay yerinden ayrıldığı anlaşıldı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis, katil zanlısı Feyyaz Elik ile dayısı Recep S.’nin cinayet öncesinde, sırasında ve sonrasında birlikte hareket ettiklerini tespit etti. Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak’ta gözaltına alınan Recep S., ifadesinde “Yeğenimin imam nikâhlı eşinin tedavisi için hastaneye gitmiştik. Yürüyorduk. Telefonla konuşurken birden hızlandı. Peşinden de ateş etmeye başladı. Şok yaşadım. Yeğenim kaçtı, ne olduğunu öğrenmek için ablamın evine gittim” dedi. Olay sırasında telefonda, Feyyaz Elik’in eşinin yanında bulunan ablası ile konuştuğunu söyleyen Recep S., “tasarlayarak öldürme suçuna iştirak”ten tutuklandı. Feyyaz Elik ise aranıyor.

Geçen eylülde, Ümraniye’de servisçilerin arasında çıkan kavgada Feyyaz Elik’in kardeşi Cüneyt Elik öldürülmüştü. Sarı Ailesi’nin bu olayın intikamı için öldürüldüğü düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Ümraniye intikam cinayeti

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