HABER

Acil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde hasta yakınları arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Acil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde hasta yakınları arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açıp, biber gazıyla müdahale ettiği kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkeze bağlı bir köyde Cuma günü yapılan bir düğünde, magandaların havaya rastgele açtığı ateş sırasında 3 kişi saçmalarla yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi öğrenilmeyen 3 kişiden birinin yakınları, yaralılarına müdahale etmesi için doktor aramaya başladı. Yaralı yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahede odasının kapısını zorladı. Bu sırada kalp krizi geçiren hastanın yakınları müdahale edince, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga sırasında acil servis, savaş alanına döndü.
Hastanenin güvenlik görevlileri, müdahalede yetersiz kalınca, polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı, biber gazı kullandı. Kavgada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar müdahalelerinin ardından gözaltına alınırken, polis kavganın ardından kaçan bazı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşanan kavga ise saniye saniye hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Acil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralıAcil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralıAcil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralıAcil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralı

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Köyde iki ailenin üyelerine linç girişimiKöyde iki ailenin üyelerine linç girişimi
Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonu şüphelileri adliyede Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonu şüphelileri adliyede 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

İlginizi Çekebilir

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.