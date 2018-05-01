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Acil serviste sağlık çalışanları ve polise saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, devlet hastanesi ek hizmet binasında hasta yakınlarının, sağlık çalışanları ile polise uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıtı.

Acil serviste sağlık çalışanları ve polise saldırı kamerada

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, devlet hastanesi ek hizmet binasında hasta yakınlarının, sağlık çalışanları ile polise uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıtı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, acil serviste yaşanan kavga anını saniye saniye görüntülendi.
Olay, 28 Nisan'da gece saatlerinde meydana geldi. Kolundan yaralı olduğu öğrenilen bir kadın, tedavi için yakınlarıyla birlikte, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Osmaniye Devlet Hastanesi ek hizmet binasına geldi. Acil serviste nöbetçi doktor Abdurrahman Güngör, yaralı kadına müdahale ettiği sırada yakınları, hastane görevlileriyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine hastane polisi ve özel güvenlik çalışanları, araya girdi. Çıkan arbedede hasta yakınları, hastane polisi ve iki görevliyi dövdü. Bazı cihazlar ise zarar gördü. Olay yerine çağrılan takviye polis ekipleri, kavga eden grubu hastaneden çıkarttı. Çıkan arbedede yaralanan hastane polisi, özel güvenlik görevlisi ve hastane çalışanı, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin arandığı belirtilirdi. Acil serviste yaşanan kavga görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
SAĞLIK-SEN'DEN TEPKİ
Saldırıyı kınayan Sağlık-Sen İl Başkanı Muhittin Çenet, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde çalışan personelin şiddete maruz kaldığını söyledi. Çenet, "Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet binası acil serviste görev yapan değerli arkadaşlarımız gece saatlerinde hasta ve hasta yakınları tarafından fiili şiddete ve darpa maruz kalmışlardır. Sağlık Sen Osmaniye Şubesi olarak arkadaşlarımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Acil serviste sağlık çalışanları ve polise saldırı kameradaAcil serviste sağlık çalışanları ve polise saldırı kameradaAcil serviste sağlık çalışanları ve polise saldırı kamerada

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