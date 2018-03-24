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Acılar içinde ambulans bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

Giresun’da yürürken kaldırıma takılarak düşen kadın acılar içinde yaklaşık yarım saat ambulans bekledi.

Acılar içinde ambulans bekledi

Giresun’da yürürken kaldırıma takılarak düşen kadın acılar içinde yaklaşık yarım saat ambulans bekledi. Bazı vatandaşlar ise ambulansın geç gelmesine tepki gösterdi.
Giresun’un Gazi Caddesi Depboy mevkiinde kaldırıma takılarak yere düşen kadın çevredekilerin yardıma koşmasına rağmen ayağa kalkamadı. Ayağının kırık olduğu ifade edilen kadın için ambulans çağrıldı. Uzun süre düştüğü cadde üzerinde kaldırılmadan ambulansı bekleyen kadının yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Düştüğü yerde gözyaşlarına hakim olamayan kadının halini gören vatandaşlar ambulansın geç gelmesine de tepki gösterdi.
Vatandaşlar, 10 dakikalık bir mesafeyi yaklaşık yarım saat geç müdahale edilmesi ile ilgili olarak ’kanamalı bir hasta olsaydı çoktan kan kaybından yaşamını yitirebilirdi’ şeklinde tepkilerini dile getirdi. Bir süre sonra gelen ambulanstaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Acılar içinde ambulans bekledi

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