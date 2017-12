Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

"ONA İNANDIM, GÜVENDİM"

Tedavisi için para biriktirdiğini ve Amerika’ya gitmeden internetten Şeyhmus B. ile tanıştıklarını anlatan Heja G., “Amerika’ya gittiğimde sürekli beni arıyordu. Ailece arıyorlardı, destek oluyordu. Amerika’dan döndükten bir ay sonra, ‘Bir işe gireceğim. İkimizin hayatı için, evliliğimiz için iyi bir iş bulmalıyım’ dedi. Aradan bir hafta geçtikten sonra Antalya’da bir iş bulduğunu söyledi. Ne kadar meblağ varsa ona göndermemi söyledi. ‘Bu işe yatırım yapıp hem senin ameliyatını karşılayacağım hem de evleneceğiz’ gibi vaatlerde bulundu. Ailesi de arayıp, ‘Oğlum bu işe girsin ikinizin geleceği için’ diyordu. Kız kardeşi olsun dayısı olsun. Daha önce dayısı sürekli arıyordu. Annesi, kız kardeşleri bize gelip gidiyordu. İyi bir izlenim verdiler. Konuştukça destek oldukça, sürekli ilgilenme iyi bir şeye dönüştü, sevgiye dönüştü. Ona inandım, güvendim. O kadar güzel konuşuyordu ki kendisine inandım” dedi.

"163 BİN DOLARA YAKIN PARA VERDİM"

Kuaförlük yaparak tedavisi için para biriktirmeye devam ettiğini ancak biriktirdiği her parayı da Şeyhmus B.’ye verdiğini anlatan Heja G., “Çalışıp biriktiriyordum. ‘Biriktirdikten sonra ne yapıyorsun’ diyordu. Kuaförde sürekli çalıştığım elde ettiğim günlük kazançları dolara çeviriyordum. Çünkü ameliyatım dolarla yapıldığı için dolara çeviriyordum. Her şeyden haberi vardı. Sürekli arıyordu, ‘Ne yapıyorsun, ne kadar kazandın. Bugün bu kadar lazım, ben inşaata girdim 18 bin dolar lazım’ gibi şeyler diyordu. Güvendim çok güvendim. Ailesi de aradı güven veriyorlardı bana. ‘Ameliyat olacaksın bu vaziyette evlenemezsin’ dediler. Ailem de zaten beni bu vaziyette evlendiremezdi. Benim ilk önce sağlığıma kavuşmam gerekiyordu sonra da evlenmemiz için herhangi bir problem oluşmayacaktı. Bir gün sordu ‘Ne kadar gönderdin’ diye. Ben de not ediyordum gönderdiğim paraları. Toplamda 163 bin dolara yakın bir meblağ verdim kendisine. Sürekli kız kardeşleri falanda benden para almaya geliyorlardı. Sonra nişanlandığını öğrendim ve kendisiyle konuşmadım daha” diye konuştu.