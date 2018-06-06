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Adacıkta mahsur kalan 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde girdikleri Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişi, gazetecilerin geldiğini görünce kurtarılmayı reddetti.

Adacıkta mahsur kalan 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddetti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde girdikleri Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişi, gazetecilerin geldiğini görünce kurtarılmayı reddetti. Suyun kesilmesi sonrası 2'si kadın 4 kişi, karşı kıyıdan çıkıp uzaklaştı.
Manavgat Şelalesi'ne dün akşam gezmeye giden 2'si kadın 4 kişi, Manavgat ve Oymapınar barajlarının su tutması nedeniyle yapılan kesinti sonrası Manavgat Irmağı'nda ortaya çıkan adacığa geçti. Barajlardan yeniden su salınması üzerine ırmakta seviyenin yükseldiği fark edemeyen kimliği öğrenilemeyen 4 kişi mahsur kaldı.
Çevredekilerden yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bot ve halatlarla olay yerine geldi. Ekipler kurtarma çalışması yapmaya hazırlanırken, gazetecilerin de geldiğini gören 4 kişi kurtarılmayı reddetti. Gazetecilere küfür ve hakaret eden kişiler barajlardan suyun kesilmesini istedi. İtfaiye görevlilerinin ikna edemediği kişiler, suyun kesilmesinin ardından yürüyerek ırmağın diğer yakasından çıkarak gözden kayboldu.
BOĞULMALARA KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR
Diğer yandan Manavgat Irmağı'nda boğulmaların önüne geçmek amacıyla Kaymakam Mustafa Yiğit'in talimatıyla oluşturulan komisyon tarafından rapor hazırlandı. Manavgat DSİ Şube Müdürü Şevki Avcı'nın başkanlığında oluşturulan komisyon, '2018 yılı suda boğulma olayları ile ilgili Manavgat Irmağı'nda alınacak tedbirler' raporunda zabıta, jandarmaya, sahil güvenlikten ırmak kenarında bulunan tesislere kadar çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından alınması gereken tedbirleri belirtti.
RESTORANLARDA CANKURTARAN İSTİHDAM EDİLECEK
Kaymakam Yiğit, geçen günlerde meydana gelen boğulma olaylarının son derece üzüntü verici olduğunu söyleyerek, ırmak üzerinde başka boğulma vakası yaşanmamasının herkesin en önemli isteği olduğunu belirtti. Komisyonun vatandaşı bilinçlendirmek, kurum ve kuruluşları daha etkin kılmak için bazı tedbirler önerdiğini kaydeden Kaymakam Yiğit, ırmak kenarında bulunan restoranlarda cankurtaran istihdam edileceğini, ayrıca can simidi, ip ve halat da bulundurulacağını vurguladı.
'SAHİL GÜVENLİK BOTU KONUŞLANACAK'
Irmak kenarında vatandaşların piknik yaptığı alanlarda uyarı levhalarının artırılacağını ve uyarı yazılarının Türkçeyle birlikte İngilizce, Almanca ve Rusça olacağını aktaran Kaymakam Yiğit, ırmak üzerinde bulunan köprülerde denetimin artırılacağını ve ırmağın şehir içinde kalan bölümünde de cankurtaran olarak 3- 4 personelin istihdam edileceğini söyledi. Kaymakam Yiğit, "Irmakta yaşanması muhtemel kötü olaylara karşı daha hızlı müdahale etmek amacıyla Manavgat Köprüsü'nün yanına Sahil Güvenlik botu konuşlanacak. Sahil Güvenlik unsurlarının binası yapılıncaya kadar merkez jandarma karakolunda görev yapacaklar" dedi.
Kaymakam Mustafa Yiğit, cuma hutbesinde vatandaşın ırmağa girmenin tehlikeli olduğu konusunda da uyarılacağını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Adacıkta mahsur kalan 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddettiAdacıkta mahsur kalan 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddettiAdacıkta mahsur kalan 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddetti

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