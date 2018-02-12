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Adalet Bakanlığı'ndan o avukata şuç duyurusu (4)

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 19:23 | Son Güncelleme

MEHMETÇİK VAKFI, O AVUKATA BAĞIŞINI İADE ETTİ Astsubay Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz yenilenmesi konulmasını talep eden Avukat Emine Gün’ün bugüne kadar aldığı avukatlık vekaleti olan 18 bin TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışlamasının ardından Vakıf aynı gün bu tutarı iade ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı'ndan o avukata şuç duyurusu (4)

MEHMETÇİK VAKFI, O AVUKATA BAĞIŞINI İADE ETTİ
Astsubay Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz yenilenmesi konulmasını talep eden Avukat Emine Gün’ün bugüne kadar aldığı avukatlık vekaleti olan 18 bin TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışlamasının ardından Vakıf aynı gün bu tutarı iade ettiğini açıkladı.
Mehmetçik Vakfı, 'Kamuoyunun Dikkatine' başlığı ile resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yazılı ve görsel basında ‘Utandıran Dava da Avukatta Harekete Geçti… Mehmetçik Vakfına Bağış Yaptı’ şeklinde haberlerin yer aldığı görülmüştür.
Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan adına 2009 yılında karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle, şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından Vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartıyla 12 Şubat 2018 günü saat 13.48’de şehidimiz adına Vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin TL’nin Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 18.08’de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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