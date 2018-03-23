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Adam kaçırma ihbarı ile düzenlenen operasyonda silah atölyesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kişinin silah zoruyla kaçırılması üzerine bir eve yapılan operasyonda silah atölyesi bulundu.

Gaziantep’te bir kişinin silah zoruyla kaçırılması üzerine bir eve yapılan operasyonda silah atölyesi bulundu. Olayda 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, evde el yapımı patlayıcı ele geçirdi.
Gaziantep’te S.A. isimli kişinin silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Şahinbey ilçesine bağlı Turan Emeksiz Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Eli ayağı bağlı vaziyette bulunan S.A. yaralı olarak kurtarılırken, operasyonda silah atölyesi bulundu.

El yapımı bomba ele geçirildi
Polis operasyonda 1 adet el yapımı (EYP) bomba, 6 adet parçalı halde kuru sıkı tabanca gövdesi, 7 adet tabanca sürgüsü, 7 adet çeşitli şarjör, 4 adet tabanca, metal kabza parçası, 16 adet plastik kabza, 16 adet çeşitli boylarda tabanca yayı, 84 parça çeşitli tabancalara ait namlu, tetik, horoz, emniyet cıvata parçası, 5 adet mengene, 6 adet matkap başlığı, 7 adet çeşitli ebatlarda pense, 7 adet çeşitli ebatlarda tornavida, 1 adet çekiş, plastik kutu içerisinde matkap, alyan gibi malzemeler, 3 adet 218 bin liralık senet, 5 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 18 adet av tüfeği mermisi, 1 adet elektro şok cihazı, 1 adet sustalı tabir edilen bıçak, 1 adet sallama tabir edilen bıçak ve çok sayıda silah yapımında kullanılan silah parçaları ele geçirildi.
Malzemeler muhafaza altına alınırken, ’Kurt adam’ lakaplı U.A. ile arkadaşı F.G. gözaltına alındı. Şahıslardan F.G.’nin uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama gibi 23 çeşitli suçtan kaydının olduğu, U.A.’nın ise çeşitli suçlardan 2 adet kaydının bulunduğu belirlendi.
Haklarında kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma (gasp) ve 6136 S.K.M. suçlarından dosya hazırlanan şahıslar, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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