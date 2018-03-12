Adam öldürme suçundan hapis cezası olan zanlı yakalandı

Kasten adam öldürme suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve bir süredir aranan şahıs, Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kasten adam öldürme suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla bir süredir aranan E.G. isimli şahıs Akyazı Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. E.G.’nin ayrıca ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan ve cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Şahsın mevcutlu olarak adli mercilerin önüne çıkartılacağı ve sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderileceği öğrenildi.
Acı haber geldi: 1 asker şehit
Yakalanan terörist her şeyi itiraf etti! İşte Kandil'in alçak planı
Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...
Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum