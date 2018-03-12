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Adam öldürme suçundan hapis cezası olan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Kasten adam öldürme suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve bir süredir aranan şahıs, Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Sakarya 3.

Kasten adam öldürme suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve bir süredir aranan şahıs, Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kasten adam öldürme suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla bir süredir aranan E.G. isimli şahıs Akyazı Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. E.G.’nin ayrıca ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan ve cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Şahsın mevcutlu olarak adli mercilerin önüne çıkartılacağı ve sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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