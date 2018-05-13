Adana Adliyesi'nin tarihi taş binasında korkutan duman

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA,(DHA) - ADANA Adliyesi'nin tarihi taş binasında elektrik panasonun aşırı ısınmasından kaynaklı çıkan duman, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. İtfaiye erlerinin tahliye ettiği duman, küçük çaplı maddi hasara neden oldu.
Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki Adana Adiyesi tarihi taş binasında duman yükseldiğini fark eden yetkililer, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tarihi taş binanın elektrik panosundan yükselen dumanlara müdahale etti. İtfaiye erlerinin, bina içindeki dumanları tahliye etmesinin ardından yapılan incelemede küçük çaplı zararın meydana geldiği bildirildi.
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