HABER

Adana Adliyesi'nin tarihi taş binasında korkutan duman

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

ADANA Adliyesi'nin tarihi taş binasında elektrik panasonun aşırı ısınmasından kaynaklı çıkan duman, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

Adana Adliyesi'nin tarihi taş binasında korkutan duman

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA,(DHA) - ADANA Adliyesi'nin tarihi taş binasında elektrik panasonun aşırı ısınmasından kaynaklı çıkan duman, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. İtfaiye erlerinin tahliye ettiği duman, küçük çaplı maddi hasara neden oldu.
Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki Adana Adiyesi tarihi taş binasında duman yükseldiğini fark eden yetkililer, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tarihi taş binanın elektrik panosundan yükselen dumanlara müdahale etti. İtfaiye erlerinin, bina içindeki dumanları tahliye etmesinin ardından yapılan incelemede küçük çaplı zararın meydana geldiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Adana Adliyesi'nin tarihi taş binasında korkutan dumanAdana Adliyesi'nin tarihi taş binasında korkutan duman

Kriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyorKriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyor
Gözler komşuda! Oy verme işlemi başladıGözler komşuda! Oy verme işlemi başladı
Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'daki faciada yürek burkan detay

Şanlıurfa'daki faciada yürek burkan detay

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü

Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.